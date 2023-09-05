МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 50 военных

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российская группировка "Запад" уничтожила в течение суток до 50 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30", - заявили в ведомстве.