5 сентября, 12:23
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 50 военных

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российская группировка "Запад" уничтожила в течение суток до 50 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30", - заявили в ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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