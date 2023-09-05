Корабли Севфлота отработали поиск и уничтожение подлодки "противника" в Баренцевом море

Отработка учений проходит в двухстороннем формате, сообщили в пресс-службе флота

МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей "Брест" и "Снежногорск" отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в ходе учений в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступила к противолодочному учению по поиску и уничтожению атомной подводной лодки условного противника в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отработка учений проходит в двухстороннем формате. С одной стороны КПУГ в составе малых противолодочных кораблей "Брест" и "Снежногорск", которым противодействует атомная подводная лодка Северного флота, перед ее экипажем стоит задача скрытно выйти в торпедную атаку и поразить корабельную группировку условного противника.

На завершающем этапе учений моряки-противолодочники выполнят боевые упражнения комплексами минно-торпедного оружия, а подводники осуществят торпедную стрельбу.