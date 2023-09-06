6 сентября, 09:24,
обновлено 6 сентября, 09:30
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об улучшении положения в районе населенного пункта Свердловка в ЛНР

В районе Сергеевки отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российская группировка "Запад" в ходе специальной военной операции в течение суток улучшила тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики", - отметили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, в районе Сергеевки в ЛНР было отражено две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. "За сутки потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-30", - уточнили в министерстве. 

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