МО РФ: биолаборатории США стали постоянным источником угроз для стран, где расположены

Как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, надзорные органы США сообщают о неготовности осуществлять мониторинг подпадающих под Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия исследований

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Расположенные по всему миру американские биолаборатории являются постоянным источником угроз для населения стран, в которых они расположены, так как сами надзорные органы США сообщают о неготовности осуществлять мониторинг подпадающих под Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) исследований. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Ранее мы приводили отчет управления генерального инспектора Минздрава США, а также доклад Национального консультативного совета по биозащите. В этих документах признается неготовность американских надзорных органов осуществлять мониторинг исследований, потенциально подпадающих под КБТО. С учетом того, что Соединенные Штаты не способны контролировать собственные биологические объекты, деятельность американских лабораторий по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего для населения тех стран, где они базируются", - сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности Вашингтона.

В подтверждение своих слов Кириллов привел в пример Украину, на территории которой функционирует несколько десятков подобных объектов, выведенных из-под международного контроля.