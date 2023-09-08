МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 190 человек

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на южнодонецком направлении в течение суток до 190 человек и артиллерийскую систему М777 американского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что действиями подразделений группировки войск "Восток", а также ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.

"Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ", - добавили в ведомстве.