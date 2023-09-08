8 сентября, 11:11,
обновлено 8 сентября, 11:20
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, потери противника составили до 190 человек

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на южнодонецком направлении в течение суток до 190 человек и артиллерийскую систему М777 американского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что действиями подразделений группировки войск "Восток", а также ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.

"Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ", - добавили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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