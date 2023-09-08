Минобороны РФ сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS

Средства ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ, добавили в ведомстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, - говорится в сообщении. - Кроме того, уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области".

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 498 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11 721 танк и другая боевая бронированная машина, 1 149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 289 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 794 единицы специальной военной автомобильной техники.