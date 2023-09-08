МО РФ сообщило об отражении пяти атак штурмовых групп ВСУ в районе Вербового

Противник потерял на запорожском направлении до 40 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации за сутки отразили пять атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, противник потерял до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сказано в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, 1 танк, 2 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, орудие FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка "Акация", станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Буковель-AD", а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".