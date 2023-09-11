ВС РФ отразили две атаки и две контратаки ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что общие потери противника составили до двух взводов живой силы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки сил "Запад" отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в направлении Ковалевки, а также две атаки в районе Петропавловки и Ольшаны. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели две контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки. Огнем артиллерии группировки все контратаки отражены. <…> Кроме этого, мотострелки при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Петропавловки и Ольшаны", — сказал Зыбинский. По его словам, общие потери противника составили до двух взводов живой силы.

Зыбинский отметил, что в полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллеристы мотострелкового соединения сорвали две попытки противника провести ротацию подразделений на передовых позициях в районе Синьковки.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки "Запад" поразила 152-мм гаубицу "Мста-Б", минометный расчет и пункт боепитания ВСУ, а средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников противника.