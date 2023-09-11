11 сентября, 02:06
Военная операция на Украине

ВСУ беспрерывно пытаются выследить "Искандеры" на СВО, используя БЛА и спутники

© Минобороны России/ ТАСС

Их усилия безрезультатны, заявили в Минобороны РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) прикладывают постоянные усилия по поиску российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в зоне проведения спецоперации, используя при этом беспилотники и спутниковые системы. Их усилия безрезультатны, сообщили в Минобороны РФ.

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"Противник пытается выследить "Искандер" беспрерывно. Днем, ночью, используя беспилотники, спутниковые системы наблюдения, радиолокационные станции западного производства, диверсионные группы. Нашим разведчикам вбрасываются данные ложных целей. Все безрезультатно", — говорится в подписи к кадрам работы ОТРК в зоне СВО.

"Искандер-М" — российский оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на максимальной дальности до 500 км.

Комплекс оснащается двумя основными типами ракет — квазибаллистической 9М723 с модулями радиоэлектронной борьбы для постановки радиопомех и возможностью управления на всей траектории полета, а также крылатой Р-500, способной автоматически огибать рельеф местности.

В России ОТРК "Искандер-М" находятся на вооружении с 2014 года, а полностью подразделения ракетных войск и артиллерии РФ были перевооружены на эти комплексы в конце 2019 года. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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