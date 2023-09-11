На краснолиманском направлении для военных РФ развернули полевой комплекс для отдыха

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Полевой комплекс по психологической разгрузке организовали для российских военных на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

«Заместитель командира подразделения по военно-политической работе соединения Центрального военного округа (ЦВО), выполняющего боевые задачи на краснолиманском направлении специальной военной операции, организовал в полевых условиях комплекс по психологической разгрузке личного состава, отдыхающего после выполнения боевых задач на передовой. Специальный комплекс, состоящий из блиндажей с небольшими сооружениями, находится непосредственно в лесном массиве в одном из прифронтовых районов проведения СВО», — сказали в военном ведомстве.

Для полноценного восстановления морально-психологического состояния бойцы могут сходить в русскую баню, поиграть в спортивные игры на специальной игровой площадке, которая позволяет проводить даже небольшие турниры. Кроме того, для военнослужащих открыт полевой храм, работает живой уголок, где бойцы могут понаблюдать за ручным филином, кроликами и черепахами.

Также здесь организована специальная комната досуга, где они могут посмотреть военно-патриотические фильмы, почитать книги и исторические справки, поиграть на музыкальных инструментах и написать письмо домой.

«Военнослужащие <…> здесь психологически, физически отдыхают. Приезжающим с выполнения боевой задачи не нужно топить печку, не нужно ходить куда-то стираться. Они пришли сюда, постирались, позвонили сразу родственникам, поиграли в футбол, волейбол», — говорит заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Филин.