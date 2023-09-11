Эксперт: снаряды с ураном более эффективны, но не гарантируют уничтожение танков ВС РФ

Бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Маев пояснил, что броня в месте столкновения с урановым сердечником становится более хрупкой, за счет этого и возрастает бронепробиваемость снаряда

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бронепробиваемость снарядов с сердечником из обедненного урана выше на 30% по сравнению с обычными снарядами, но уничтожения российских танков они не гарантируют. Об этом ТАСС сообщил бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Маев.

"Снаряды с сердечником из обедненного урана не являются средством, которое бы наверняка гарантировало бы уничтожение российских танков. При их использовании бронепробиваемость увеличивается на 30% по сравнению с обычными снарядами, но это не гарантирует уничтожение наших танков. Это просто боеприпас повышенного могущества", - сказал он.

Маев пояснил, что броня в месте столкновения с урановым сердечником становится более хрупкой. За счет этого и возрастает бронепробиваемость снаряда. По словам генерала, распыление урана при взрыве таких боеприпасов создает большую опасность радиоактивного заражения окружающей среды с тяжелейшими последствиями для мирного населения.

Генерал-полковник отметил, что у РФ есть такие боеприпасы "в достаточном количестве". "Полагаю, что решение на их применение может быть принято только в самом крайнем случае, то есть в случае возникновения реальной угрозы военного поражения России, так же как и тактического ядерного оружия", - сказал он.