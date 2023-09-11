МО РФ заявило о поражении пункта управления 100-й бригады территориальной обороны Украины

По данным ведомства, также в районе населенного пункта Трудовое уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.