12 сентября, 06:52
Военная операция на Украине

Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на краснолиманском направлении

Стрельба выполнялась с закрытой огневой позиции

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Центрального военного округа с помощью установок "Мста-С" поразили цели украинских националистов, в частности склад с боеприпасами и бронетехнику, на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделений разведки выполнили поражение склада боеприпасов, замаскированного в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника. Стрельба выполнялась с закрытой огневой позиции", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что артиллерийские расчеты "Мста-С" группировки "Центр" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей Вооруженных сил Украины, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника. 

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