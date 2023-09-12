12 сентября, 10:58,
обновлено 12 сентября, 11:07
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, уничтожено до 45 украинских военнослужащих

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожено до 45 украинских военнослужащих.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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