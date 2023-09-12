Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, уничтожено до 45 украинских военнослужащих

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожено до 45 украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.