Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ в районах Авдеевки, Андреевки, Майорска

В ведомстве заявили, что ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на донецком направлении за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Авдеевки, Андреевки, Майорска, противник потерял свыше 255 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 255 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что также ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".