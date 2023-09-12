12 сентября, 11:00,
обновлено 12 сентября, 11:09
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, средствами ПВО также перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ.

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"Уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Кодема, Липовое, Кленовое Донецкой Народной Республики, Николаевка Херсонской области и Очеретоватое Запорожской области", - сказали в ведомстве.

Кроме того, проинформировали в Минобороны РФ, средствами ПВО за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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