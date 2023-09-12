Минобороны РФ сообщило об уничтожении РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции

В ведомстве заявили, что уничтожено до 25 украинских военнослужащих

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" в течение суток уничтожила до 25 украинских военных на купянском направлении, а также технику противника, среди которой боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) Т-122 Sakarya производства Турции. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"За сутки на данном [купянском] направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что авиация и артиллерия российской группировки "Запад" поразили живую силу и технику 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе Новоегоровки, Синьковки и Загоруйковки Харьковской области.