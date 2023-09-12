Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ в районах Работина и Вербового

В ведомстве заявили, что потери противника составили до 35 бойцов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за сутки отразили три атаки украинских вооруженных сил (ВСУ) в районах Работина и Вербового в Запорожской области, потери противника составили до 35 бойцов, сообщили в Минобороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сообщении. В военном ведомстве уточнили, что уничтожено до 35 военнослужащих противника, танк, 6 боевых машин пехоты, в том числе три Bradley производства США.

"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30, гаубица "Мста-Б", а также украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота", - заключили в Минобороны РФ.