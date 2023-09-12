В МО РФ сообщили об уничтожении беспилотника самолетного типа над Белгородской областью

В ведомстве отметили, что БПЛА сбили средствами ПВО

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"12 сентября около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.