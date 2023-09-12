Кадыров рассказал о стратегическом значении поселка Курдюмовка в зоне СВО

Глава Чечни отметил, что позиции бойцов спецназа растянуты на 2 км

ТАСС, 12 сентября. Населенный пункт Курдюмовка входит в зону ответственности "Ахмата", а позиции бойцов спецназа растянуты на 2 км, что лишает Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности вести организованные наступательные действия. Об этом рассказал журналистам командир взвода спецназа "Ахмат" с позывным "Щербак", соответствующее видеоинтервью опубликовал у себя в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Такое расположение полностью лишает ВСУ возможности вести организованные наступательные действия. <...> При помощи западной техники враг предпринимает попытки продвинуться вглубь населенного пункта, однако получается это на самом деле очень скверно. <...> По словам "Щербака", в настоящее время в окопах противника сидят сплошные штрафники и пенсионеры. Если раньше на линии соприкосновения нередко можно было встретить более или менее боеспособных солдат, то сейчас об этом речи нет. Видимо, закончились", - отметил Кадыров.

ВСУ предпринимают ежедневные попытки атак у населенного пункта Курдюмовка, но не отбили ни сантиметра, отметил "Щербак".

"До зоны соприкосновения боевых действий 500 м, передвигаемыми быстрыми перебежками. Ахмат не сдал ни одного сантиметра позиций на этом направлении, и мы не собираемся отсюда ни миллиметра отдавать, а их вылазки бывают каждое утро, мы отражаем их успешно. На этом участке фронта, как я понимаю, им нужна дорога на Бахмут и Курдюмовка", - сообщил командир взвода.

Также глава Чечни выразил благодарность чеченским журналистам, которые с первых дней спецоперации занимаются ее информационным освещением.