Кадыров назвал сдачу в плен единственно верным решением для ВСУ на кременском направлении

По словам главы Чечни, спецназ "Ахмат" планомерно зачищает Серебряное лесничество

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен под гарантии безопасности единственно правильным решением для ВСУ на кременском направлении, где противник несет большие потери от российских дронов-камикадзе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Ситуация складывается таким образом, что враг уже не знает, где прятаться. Обилие убитых и раненых после каждого нашего налета существенно деморализует противника. Единственно правильным решением на этом фоне для него остается сдача в плен. Для таковых мы гарантируем полную безопасность", - написал глава Чечни.

По его словам, спецназ "Ахмат" в настоящее время планомерно зачищает Серебряное лесничество в кременском направлении от противника. "Дроны-камикадзе продолжают оставаться главными помощниками в нейтрализации противника в труднодоступных укрытиях", - добавил Кадыров.