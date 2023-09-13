13 сентября, 11:31,
обновлено 13 сентября, 11:37
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении живой силы 124-й бригады теробороны ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Уничтожено свыше 80 украинских военных

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские войска на херсонском направлении поразили скопление живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский, уничтожено свыше 80 украинских военных.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский" - сказали в ведомстве.

По данным министерства, "в результате огневого поражения уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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