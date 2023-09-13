МО РФ заявило о поражении живой силы 124-й бригады теробороны ВСУ

Уничтожено свыше 80 украинских военных

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские войска на херсонском направлении поразили скопление живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский, уничтожено свыше 80 украинских военных.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский" - сказали в ведомстве.

По данным министерства, "в результате огневого поражения уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США".