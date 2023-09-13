МО РФ заявило об уничтожении на запорожском направлении более 205 украинских военных

В ходе контрбатарейной борьбы также поражены гаубицы М777 и М119 производства США, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на запорожском направлении более 205 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - отметили там.

По данным ведомства, в течение суток на запорожском направлении уничтожено более 205 военнослужащих противника, танк, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и М119 производства США, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б".