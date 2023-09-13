13 сентября, 11:34
Военная операция на Украине

Силы ПВО РФ перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS

© Минобороны России/ ТАСС

Уничтожены 37 украинских беспилотников, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены и подавлены 37 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Благодатное, Зайцево Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Нововодяное Луганской Народной Республики, Кардашинка, Саги Херсонской области, Новогоровка и Тарасовка Запорожской области", - говорится в сообщении. 

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© Информационное агентство ТАСС
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