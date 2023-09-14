ВС РФ уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы противник утратил орудие М119 производства США, гаубицу Мста-Б в Дылеевке, склад с боеприпасами и блиндаж в Спорном

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Артиллерия Южной группировки войск уничтожила командный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.

"Артиллерией группировки уничтожены пункт временной дислокации 110-й механизированной бригады ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. А также три автомобиля с диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке", - заявил Минесашвили.

По его словам, оперативно-тактической авиацией Южной группировки войск нанесены удары по скоплению вооружений и военной техники третьей штурмовой бригады и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Ступочки. "Штурмовой и армейской авиацией группировки войск нанесены удары по живой силе подразделений противника в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске", - добавил начальник пресс-центра группировки.

Минесашвили также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы противник утратил орудие М119 производства США, гаубицу Мста-Б в Дылеевке, склад с боеприпасами и блиндаж в Спорном. "А также девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы в Клещеевке", - заявил он.