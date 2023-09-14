Минобороны РФ сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

В ведомстве ранее заявили об уничтожении дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотников над Крымом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) в четверг уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря.

Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - отметили в ведомстве.

Утром в Минобороны России сообщили об уничтожении дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотников над Крымом. Позже в ведомстве заявили о попытке ВСУ атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря, попытка отражена, катера уничтожены.