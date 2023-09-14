Минобороны РФ заявило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ в Запорожской области

В течение суток также поражены артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на запорожском направлении до 95 военных и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля", - отметили там.

По данным российского оборонного ведомства, в течение суток также поражены артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30.