14 сентября, 11:30,
обновлено 14 сентября, 11:43
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ в Запорожской области

© Минобороны России/ ТАСС

В течение суток также поражены артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на запорожском направлении до 95 военных и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля", - отметили там.

По данным российского оборонного ведомства, в течение суток также поражены артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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