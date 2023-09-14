Средства ПВО РФ за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS

Средствами РЭБ уничтожено 53 беспилотника ВСУ, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожено 53 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Тополевка Луганской Народной Республики, Пески, ВасилевкА, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Новофедоровка, Васильевка Запорожской области, а также Алешки и Новая Каховка Херсонской области", - указали в Минобороны РФ.