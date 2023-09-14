Алаудинов заявил о попытках ВСУ отрезать сухопутный маршрут на Крым до наступления холодов

Заместитель командующего вторым армейским корпусом сообщил, что из живой силы и техники, которую противник подготовил для контрнаступления, почти ничего не осталось

ГРОЗНЫЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) интенсивно направляют солдат на бахмутское направление, а также продолжают попытки отрезать сухопутный маршрут на Крым. Тем самым ВСУ пытаются укрепить позиции до наступления холодной погоды, сообщил командир подразделения, заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов в Telegram-канале.

"Наиболее интенсивно противником "забрасываются" два направления. Это донецкое (бахмутское) направление и продолжающиеся попытки врага отрезать сухопутный маршрут на Крым. До наступления осенней погоды враг пытается выиграть хоть какие-то позиции и пережить зиму. Это у врага не получается", - написал Алаудинов.

По его словам, из живой силы и техники, которую противник подготовил для контрнаступления, в настоящее время почти ничего не осталось. "Мы активно ведем переговоры с бойцами ВСУ, которые "выходят" на нас. Мы объясняем им порядок сдачи в плен. Обеспечиваем переход линии боевого соприкосновения. Пленных мы берем через каждые несколько дней", - добавил он.

Он также рассказал, что бойцы спецназа "Ахмат" в настоящее время дислоцируются на Кременском, Лисичанском и Бахмутском направлении.