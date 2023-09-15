15 сентября, 11:29,
обновлено 15 сентября, 11:47
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили на купянском направлении до 20 военных и две САУ Украины

В ведомстве сообщили, что также уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на купянском направлении до 20 военных убитыми и 2 самоходные артиллерийские установки (САУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и "Гвоздика", артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - отметили в военном ведомстве. 

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