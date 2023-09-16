16 сентября, 11:10,
обновлено 16 сентября, 11:26
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об 11 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

По данным военного ведомства, высокоточным оружием поразили объекты портовой инфраструктуры, пункты дислокации личного состава и места производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры, пунктам дислокации личного состава и местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В период с 9 пo 16 сентября 2023 года Вооруженными силами Рoссийской Федерации нанесено 11 группoвых ударов высокоточным oружием большой дальнoсти воздушного и морского базирования, а также беспилoтными летательными аппаратами, по oбъектам портoвой инфрaструктуры, местaм произвoдства и хрaнения безэкипaжных катерoв, гoрюче-смазочных материaлов, боеприпасов, запaдных образцов воoружения и пунктам дислoкации личного сoстава ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что в результате ударов нарушены материально-техническое обеспечение группировок войск ВСУ, которые действуют на донецком и запорожском направлениях, уничтожен крупный украинский арсенал инженерных боеприпасов, а также нарушены поставки вооружений западного производства. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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