16 сентября, 11:13
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что ВСУ безуспешно пытались вытеснить войска РФ из Клещеевки и Андреевки

В ведомстве добавили, что украинские войска не отказались от планов по охвату Артемовска и продолжали штурмовые действия

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не отказались от планов по охвату Артемовска, продолжали штурмовые действия, безуспешно пытаясь вытеснить войска РФ из Клещеевки и Андреевки. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На донецком направлении противник не отказался от планов по охвату города Артемовск Донецкой Народной Республики и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - сказали в военном ведомстве. 

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