МО РФ: ВСУ не удалось восстановить позиции в районе Торского и Серебрянского лесничества

В ведомстве отметили, что в течение ВС РФ успешно отразили 13 атак противника на краснолиманском направлении

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) по итогам текущей недели потерпели неудачу в попытках восстановить утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества и населенного пункта Торское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что в течение недели в результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 13 атак противника на краснолиманском направлении. "Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 10 орудий", - заявили в оборонном ведомстве.