16 сентября, 11:16,
обновлено 16 сентября, 11:30
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о предотвращении высадки украинских ДРГ на острова и левый берег Днепра

В ведомстве отметили, что за неделю на херсонском направлении ВСУ потеряли до 360 военнослужащих

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение недели направили основные усилия на предотвращение высадки диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острова и левый берег Днепра на херсонском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"На херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра, а также ведении контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что за неделю на херсонском направлении ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, а также 12 орудий полевой артиллерии. 

Теги:
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