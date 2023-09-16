МО РФ сообщило о предотвращении высадки украинских ДРГ на острова и левый берег Днепра

В ведомстве отметили, что за неделю на херсонском направлении ВСУ потеряли до 360 военнослужащих

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение недели направили основные усилия на предотвращение высадки диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острова и левый берег Днепра на херсонском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра, а также ведении контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что за неделю на херсонском направлении ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, а также 12 орудий полевой артиллерии.