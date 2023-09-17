В МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских БПЛА над юго-западной частью Крыма

Как уточнили в ведомстве, около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, средства ПВО уничтожили два БПЛА над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над юго-западной частью полуострова Крым", - сказали в ведомстве.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, оперативные службы не зафиксировали никаких повреждений инфраструктуры в городе.