17 сентября, 18:17,
обновлено 17 сентября, 18:52
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских БПЛА над юго-западной частью Крыма

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Как уточнили в ведомстве, около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, средства ПВО уничтожили два БПЛА над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"17 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над юго-западной частью полуострова Крым", - сказали в ведомстве.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, оперативные службы не зафиксировали никаких повреждений инфраструктуры в городе. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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