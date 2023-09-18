Тральщики Балтфлота обезвредили в море 12 мин времен Великой Отечественной войны

Экипаж "Александра Обухова" с использованием телеуправляемого необитаемого роботизированного аппарата с учетом плохой видимости под водой детально обследовал и классифицировал опасные находки как донные и якорные мины

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Тральщики Балтийского флота "Александр Обухов" и "Павел Хенов" обнаружили и обезвредили 12 донных якорных мин времен Великой Отечественной войны в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Корабельная тральная группа Балтийского флота в составе базовых тральщиков "Александр Обухов" и "Павел Хенов" в одном из районов Балтийского моря с помощью штатного оборудования обнаружила 12 мин времен Великой Отечественной войны, которые впоследствии были обезврежены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Экипаж "Александра Обухова" с использованием телеуправляемого необитаемого роботизированного аппарата с учетом плохой видимости под водой детально обследовал и классифицировал опасные находки как донные и якорные мины. Обследование проводилось при помощи оборудования, установленного на тральщике - подкильной гидроакустической станции "Александрит" и телеуправляемого аппарата.

Задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов для экипажей минно-тральных кораблей Балтийского флота являются плановыми и выполняются в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море, отметили в пресс-службе.