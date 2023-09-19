ВС России уничтожили укрепление ВСУ с пехотой и техникой на купянском направлении

В Минобороны РФ отметили, что удалось ликвидировать отдельные цели украинских военных с закрытых огневых позиций

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 Вооруженных сил РФ уничтожил на купянском направлении укрепления с пехотой и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции личный состав артиллерийской батареи группировки войск «Запад» уничтожил укрепления с пехотой противника, нанес огневое поражение по району скопления бронированной техники и живой силы ВСУ. Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей противника с закрытых огневых позиций, провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь, стрельба велась на дальность 15 км осколочно-фугасными боеприпасами", - говорится в сообщении.

Командир расчета гаубицы с позывным Радик сообщил, что орудию дали имя "Мария". "Хорошо работает, помогает, точно стреляет, орудие очень мощное. Бьет хорошо и по дальности. <...> В лесополосе с помощью БПЛА был обнаружен танк, к нам поступила команда открыть по нему огонь. <...> Попали по боекомплекту, подожгли и другим выстрелом добивали", - сказал он.

Об орудии

122-мм гаубица 2А18 Д-30 решает задачи по поражению живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники, а также позволяет реализовывать огневую поддержку наступательному потенциалу наземной группировки войск.