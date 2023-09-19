19 сентября, 06:37
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на угледарском направлении

По словам врио главы ДНР, артиллерия уничтожила скопления ВСУ на участках в лесополосе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России отбросили украинскую армию на исходные позиции на угледарском направлении, артиллерией были уничтожены скопления противника на участках в лесополосе. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

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"По угледарскому направлению: противник предпринимал попытки в районе Приютного и Старомайорского, достаточно успешное было применение артиллерии с нашей стороны, противник отброшен. Также было проведено огневое прочесывание близлежащих лесополос с нашей стороны, и скопление противника на некоторых участках было уничтожено. Что касается устремлений, то по рубежу Урожайное, Старомайрское и Новодонецкое нашим подразделениям удалось ситуацию купировать, противник был отброшен на исходные позиции", - сказал Пушилин. 

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РоссияВоенная операция на Украине
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