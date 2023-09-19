Пушилин исключил влияние возможных поставок Киеву ракет ATACMS на ход боевых действий

Врио главы ДНР считает, что подобное решение несет угрозу жизни мирному населению

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Возможные поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS не окажут существенного влияния на ход боевых действий в регионе, однако несут угрозу жизни мирного населения. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Подобного рода поставки противнику Западом не первые. <...> Для гражданского населения это лишние угрозы, потому что мы видим, что противник, как только начинает нести какие-то серьезные потери, не имея никаких побед на фронте, начинает просто раздраженно обстреливать населенные пункты, в частности Донецкой Народной Республики. Вот это очередное повышение градуса. Переломить ход [боевых действий] и военную логику событий не получится", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Газета The Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на источники из числа американских чиновников сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передачи ATACMS Киеву осенью, но окончательное решение должен принять американский лидер.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США еще не приняли решение об отправке на Украину тактических баллистических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км.

Портал Axios также со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон не намерен объявлять о поставках Киеву ATACMS во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США. Встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне запланирована на 21 сентября.