19 сентября, 08:37
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении украинской гаубицы М777

По словам представителя оперативных служб региона, соединения группировки "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ на херсонском направлении

ГЕНИЧЕСК, 19 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области буксируемую гаубицу М777 с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ (потери: три военнослужащих ВСУ уничтожены; трое получили ранения различной степени тяжести), гаубица М777 с боекомплектом (потери: три военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожена гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом, на каховском направлении - гаубица Д-30. 

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