В Херсонской области сообщили об уничтожении украинской гаубицы М777

По словам представителя оперативных служб региона, соединения группировки "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ на херсонском направлении

ГЕНИЧЕСК, 19 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области буксируемую гаубицу М777 с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ (потери: три военнослужащих ВСУ уничтожены; трое получили ранения различной степени тяжести), гаубица М777 с боекомплектом (потери: три военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожена гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом, на каховском направлении - гаубица Д-30.