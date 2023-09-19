19 сентября, 09:38
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о снижении активности ВСУ в районе Опытного

По словам врио главы ДНР, украинские военнослужащие понесли достаточно серьезные потери

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Украинские войска снизили активность атак в районе населенного пункта Опытное в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

О больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Опытного ранее информировали в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинские штурмовые подразделения несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в населенном пункте не могут. Пушилин ранее сообщал, что ВСУ при попытках штурма Опытного потеряли 100 морских пехотинцев.

"Противник после фейкового захвата [Опытного] снизил активность, понеся достаточно серьезные потери. За последние сутки существенных изменений в расположении и позициях подразделений не зафиксировано", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация