Пушилин сообщил о снижении активности ВСУ в районе Опытного

По словам врио главы ДНР, украинские военнослужащие понесли достаточно серьезные потери

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Украинские войска снизили активность атак в районе населенного пункта Опытное в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

О больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Опытного ранее информировали в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинские штурмовые подразделения несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в населенном пункте не могут. Пушилин ранее сообщал, что ВСУ при попытках штурма Опытного потеряли 100 морских пехотинцев.

"Противник после фейкового захвата [Опытного] снизил активность, понеся достаточно серьезные потери. За последние сутки существенных изменений в расположении и позициях подразделений не зафиксировано", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.