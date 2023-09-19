19 сентября, 11:34,
обновлено 19 сентября, 11:44
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении в ДНР трех пунктов управления бригад теробороны ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Богатырь поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации поразили в Донецкой Народной Республике три пункта управления трех украинских бригад территориальной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Богатырь поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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