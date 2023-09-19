МО РФ сообщило о поражении в ДНР трех пунктов управления бригад теробороны ВСУ

Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Богатырь поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации поразили в Донецкой Народной Республике три пункта управления трех украинских бригад территориальной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Богатырь поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.