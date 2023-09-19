19 сентября, 11:42

МО РФ сообщило о поражении техники ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на купянском направлении поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Табаевки и Чернещины Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Там отметили, что на данном направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих и 2 автомобиля. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы Д-20 и Д-30", - заключили в военном ведомстве. 

© Информационное агентство ТАСС
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