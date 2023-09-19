19 сентября, 12:42

Делегация Минобороны РФ прибыла в Тегеран

Минобороны России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева)
© Минобороны России

Ее возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу

ТЕГЕРАН, 19 сентября. /ТАСС/. Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран (ИРА), сообщает Министерство обороны РФ.

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"В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики", - сказано в сообщении.

Этот визит, как информирует ведомство, "будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами". У главного здания генерального штаба вооруженных сил ИРА состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра. Министра обороны РФ приветствовал начальник иранского генштаба Мохаммад Багери, сказано в сообщении. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичИранРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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