Делегация Минобороны РФ прибыла в Тегеран

Ее возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу

ТЕГЕРАН, 19 сентября. /ТАСС/. Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран (ИРА), сообщает Министерство обороны РФ.

"В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики", - сказано в сообщении.

Этот визит, как информирует ведомство, "будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами". У главного здания генерального штаба вооруженных сил ИРА состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра. Министра обороны РФ приветствовал начальник иранского генштаба Мохаммад Багери, сказано в сообщении.