ВС РФ на краснолиманском направлении призвали ВСУ сдаться агитснарядами из гаубицы Д-30

В Минобороны России отметили, что в каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВС Украины о добровольном сложении оружия и сдаче их в плен, что впоследствии сохранит им жизнь

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские военные призвали военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении сдаться, выпустив агитационные снаряды из гаубицы Д-30. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 Центрального военного округа, применив 122-мм агитационные снаряды, выполнили залистование позиций ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции. Специальные агитационные снаряды для орудий Д-30 представляют собой боеприпас, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками количеством более 300 штук", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ отметили, что в каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ о добровольном сложении оружия и сдаче их в плен, что впоследствии сохранит им жизнь. У этих снарядов красный цвет боевой части для максимального отличия от любых других видов боеприпасов.

Для залистования территории противника таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади. После выполнения серии выстрелов по целям артиллеристы маскируют орудия и укрываются в блиндажах. Мобильность гаубицы Д-30 позволяет при необходимости проводить противоогневые маневры, вручную поворачивать орудие и оперативно менять огневые позиции, добавили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ отмечали, что использование агитационных снарядов позволяет нанести морально-психологический удар по военнослужащим ВСУ и тем самым подорвать боевую готовность личного состава противника.