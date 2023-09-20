Силы РФ уничтожили в Херсонской области лодку и 120-мм миномет

Представитель оперативных служб региона сообщил, что в островной зоне уничтожена позиция ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 20 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области лодку с четырьмя украинскими военнослужащими и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: лодка противника, четыре военнослужащих ВСУ, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему (потери: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожена позиция ВСУ, на каховском направлении - место временной дислокации ВСУ, выведено из строя три автомобиля.