Беспилотный отряд БОБР за год на СВО поразил более 100 единиц военной техники

По словам командира отряда, также был уничтожен один батальон противника

ТАСС, 21 сентября. Беспилотный отряд быстрого реагирование БОБР, одним из первых применивший в ходе спецоперации на Украине FPV-дроны (first-person view, "вид от первого лица"), за год на фронте уничтожил и вывел из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы. Об этом сообщил ТАСС командир отряда БОБР.

"За год отношение к применению FPV-дронов поменялось, а за последние три месяца поменялось кардинально, так как контрнаступление показало, насколько они могут быть эффективны, чтобы останавливать и бронированную технику, и пехоту. На данный момент ни одного дня не проходит без работы FPV-расчета. За год отрядом БОБР уничтожено и выведено из строя более 100 единиц военной техники, в том числе и танки, и американские Bradley, пикапы, также поражено более батальона живой силы противника. Это промежуточный результат, мы продолжаем работу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участие FPV-дронов изменило поведение противника в ходе контрнаступления. "Если в начале контрнаступления противник шел почти маршем, колоннами, то сейчас все поменялось. Он не выкатывается близко к линии боевого соприкосновения, перемещается в основном в ночное время. Бронированная техника к тому же обзавелась "глушилками", средствами радиоэлектронной борьбы, но массово они не могут оборудовать ими технику, что тоже сокращает количество задействованных бронемашин. После ряда остановленных штурмов - накатов пехоты, изменили повадки и они, если раньше они передвигались пятерками, то сейчас по одному, по двое, держат дистанцию", - пояснил командир отряда.

По его словам, расход дронов зависит от ситуации на фронте: за сутки расчет может выпустить как 1-2 дрона, так и 20-30. "При плотном накате и наступательных действия расход растет в десятки раз. Если брать последнее время, то у нас уходит примерно 1 тыс. дронов ежемесячно", - рассказал собеседник агентства.

БОБР начал принимать активное участие в специальной военной операции на Украине в сентябе 2022 года в составе одной из дивизий, действуя сначала на марьинском направлении, а затем на запорожском, где и сейчас отражает контрнаступление Вооруженных сил Украины.