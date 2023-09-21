Силы РФ за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать линию соприкосновения в ЛНР

Врио главы республики Леонид Пасечник сообщил, что противник потерял более 150 военнослужащих

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Российские силы за неделю отразили 15 попыток украинской армии прорваться на территорию ЛНР, противник потерял свыше 150 военнослужащих. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

"На прошедшей неделе своими слаженными действиями военные подразделения нашей армии подавили 15 попыток прорыва линии боевого соприкосновения со стороны противника. Артиллеристы 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса с привлечением служб БЛА (беспилотные летательные аппараты - прим. ТАСС) и РЭБ (радиоэлектронная борьба - прим. ТАСС) мощным огнем по позициям ВСУ полностью лишили их возможности наступательных действий", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник сообщил, что в результате неудачных попыток прорыва украинские войска потеряли "до 160 единиц живой силы", а также понесли существенные потери в военной технике. По его словам, за неделю российские военнослужащие уничтожили 15 единиц артиллерии и минометов, в том числе 2 польские самоходные артиллерийские установки Krab, 155-милиметровое орудие М777 производства США, более 20 безоткатных орудий, противотанковые ракетные комплексы, станковые пулеметы и гранатометы, 14 единиц автомобильной техники, 17 единиц долговременных огневых точек, полевых оборонительных фортификационных сооружений, узлов связи и полевых складов боеприпасов.

"Наши подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили 23 попытки пересечения воздушного пространства республики и уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов противника", - отметил он.