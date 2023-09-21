Замглавы Минобороны вручила награды участникам СВО в госпитале им. Вишневского

Татьяна Шевцова поблагодарила бойцов за самоотверженное выполнение боевых задач, а также пожелала скорейшего выздоровления

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова вручила госнаграды военнослужащим - участникам СВО в госпитале им. Вишневского, сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова вручила государственные награды участникам спецоперации в госпитале им. Вишневского. Ордена Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени с мечами, медали "За отвагу" и медали Суворова были вручены десяти военнослужащим, проявившим мужество и героизм", - сказали в ведомстве.

Замминистра поблагодарила бойцов за самоотверженное выполнение боевых задач, а также пожелала скорейшего выздоровления. "Хочу сказать вам огромное спасибо за верность воинскому долгу, за ваше мужество, ваш героизм, за отвагу, за смелость", - отметила Шевцова.

Вместе с замминистра поддержать российских военных приехали студенты Финансового университета при правительстве РФ, которые представили участника СВО концертную программу.

"Вы своим ратным трудом, своим подвигом спасаете в том числе и наши жизни, нашу свободу и нашу Россию", - отметил, обращаясь к военнослужащим, ректор университета Станислав Прокофьев.

Студенты и преподаватели университета подарили госпиталю комплект оборудования и электронной техники для восстановления военнослужащих, находящихся на излечении.