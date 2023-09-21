Рабочая группа МО РФ проинспектировала пункт отбора на контрактную службу в Казани

Замминистра Руслан Цаликов отметил высокий уровень организации работы пункта

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа Минобороны России под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова проинспектировала работу нового центр отбора кандидатов на военную службу "Батыр" в Казани.

"Рабочая группа Министерства обороны России под руководством первого заместителя Министра обороны России Руслана Цаликова проверила организацию мероприятий по отбору граждан на военную службу по контракту в рамках поездки в войска Центрального военного округа. В столице Республики Татарстан в Казани Руслан Цаликов вместе с главой региона Рустамом Миннихановым и полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым проинспектировал центр отбора кандидатов на военную службу "Батыр", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что центр "Батыр" создан летом и функционирует по принципу "одного окна", что позволяет в максимально короткий срок оформить все необходимые документы для поступления на службу. Цаликов пообщался с сотрудниками центра и желающими заключить контракт с Минобороны России. Замминистра отметил высокий уровень организации работы пункта, а также индивидуальный подход и внимательное отношение со стороны сотрудников центра.

В ходе поездки специалисты МО РФ также ознакомились с организацией спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи в казанском центре "Авангард". Цаликов пообщался с воспитанниками юнармейского отряда №186 имени Героя России Олега Исаева, у которых проходило занятие по военной истории. Они поделились впечатлениями от занятий в центре военно-патриотического воспитания и рассказали о своих мечтах.

"В ходе итогового рабочего совещания были обсуждены вопросы совершенствования организации мероприятий по доукомплектованию Вооруженных сил Российской Федерации в Республике Татарстан и других регионах Приволжского федерального округа", - добавили в ведомстве.